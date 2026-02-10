Tamis Salle des fêtes de Gençay Gençay
Tamis Salle des fêtes de Gençay Gençay vendredi 6 mars 2026.
Tamis Salle des fêtes de Gençay Gençay Vendredi 6 mars, 20h00 Tarifs: 10e – 8e réduit – Gratuit pour les moins de 12ans
Fantaisie mécanique pour objets et marionnettes Cie Le loup qui zozote
Dans un atelier très soigné, deux drôles de personnages actionnent machines, bidouilles
et bricolages. En musique et dans la bonne humeur, apparaissent des formes vivantes et
émouvantes qui vont perturber ce bel agencement.
À partir de 3 ans
Durée:45mn
Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site : [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-06T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-06T20:45:00.000+01:00
contact@cc-lamarchoise.com
Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne