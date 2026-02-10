Tamis Salle des fêtes de Gençay Gençay Vendredi 6 mars, 20h00 Tarifs: 10e – 8e réduit – Gratuit pour les moins de 12ans

Fantaisie mécanique pour objets et marionnettes Cie Le loup qui zozote

Dans un atelier très soigné, deux drôles de personnages actionnent machines, bidouilles

et bricolages. En musique et dans la bonne humeur, apparaissent des formes vivantes et

émouvantes qui vont perturber ce bel agencement.

À partir de 3 ans

Durée:45mn

Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site : [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T20:45:00.000+01:00

contact@cc-lamarchoise.com

Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne



