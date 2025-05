Tamisée X Plavace – Nuit de Lives et Dj sets – Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 7 juin 2025 22:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 22:00 –

Gratuit : non 16,99 € Tout public

Samedi 7 juin 2025 de 22h à 4h du matin, Nantes bascule dans une nuit intense. Tamisée et Plavace fusionnent pour la première fois et investissent Stereolux (salle Micro) pour six heures de turn up, entre performances live explosives et Dj sets calibrés.Dans l’un des spots les plus emblématiques de la ville, on monte en pression, pas de temps mort.Line-up :Norsacce, Ricky Bishop & Implaccable en live.Wazy, Tim Armaria, Eli B2B Venus en Dj sets.Nantes x Lyon, connexion directe. Une seule nuit pour en faire partie.Réservation sur https://my.weezevent.com/tamisee-x-plavace

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://my.weezevent.com/tamisee-x-plavace