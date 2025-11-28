TAMPA ROAD AÉROFAB TAPROOM Nantes

TAMPA ROAD AÉROFAB TAPROOM Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Apparu.e.s depuis quelques années sur la scène nantaise, trois cadors du blues et du swing ainsi qu’une chanteuse au timbre chaleureux célèbrent les grandes chanteuses de soul en interprétant un répertoire peu courant, donc bienvenu, emprunté à Gwen McCrae, Gladys Knight, Ruth Brown ou Sugar Pie DeSanto.https://www.instagram.com/tamparoad/https://youtu.be/XMf4c_v6O7s?si=GEgIvhDkhLNM70T9

AÉROFAB TAPROOM Nantes 44200