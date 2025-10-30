Tamponne ta carte pour Halloween ! 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 10:30 – 12:00

Gratuit : non 20€ Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Viens créer un chef-d’œuvre spécial Halloween avec des tampons !???? Envie de composer un fantôme tremblotant, une citrouille bien rondouillarde, un squelette moustachu ou une sorcière rigolotte ? L’atelier tampon est fait pour toi ????Je te propose de venir créer des œuvres plus ou moins absurdes, loufoques et surtout colorées, inspirées par ton imagination !Grâce aux nombreuses formes et couleurs à dispositions, tu es libre de composer une ou plusieurs œuvres, prêtes à offrir et/ou décorer tes murs.Lors de l’atelier, je te présenterai les tampons et encres à disposition, ainsi que des modèles pour apprendre à agencer les formes entre elles et créer tout ce que tu as en tête.Tout le matériel est fourni : papier, encre, tamponPense à prendre une chemise cartonnée ou une enveloppe pour ramener tes œuvres à la maison.Atelier pour adultes et enfants à partir de 5 ans.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/tamponne-ta-carte-pour-halloween