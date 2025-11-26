Tamponne tes cartes (de vœux ou pas !) Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 10:30 – 12:00

Gratuit : non 20 € Réservation obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/tamponne-tes-cartes-de-voeux-ou-pas Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Grâce aux nombreuses formes et couleurs à disposition, tu es libre de composer une ou plusieurs œuvres, prêtes à offrir et/ou décorer tes murs.Lors de l’atelier, je te présenterai les tampons et encres à disposition, ainsi que des modèles pour apprendre à agencer les formes entre elles et créer tout ce que tu as en tête.Tout le matériel est fourni : papier, encre, tampon.Atelier à partir de 5 ans.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

