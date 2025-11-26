Tamponne tes cartes (de vœux ou pas !) Le 20 mille Nantes
Tamponne tes cartes (de vœux ou pas !) Le 20 mille Nantes mercredi 26 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 10:30 – 12:00
Gratuit : non 20 € Réservation obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/tamponne-tes-cartes-de-voeux-ou-pas Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Grâce aux nombreuses formes et couleurs à disposition, tu es libre de composer une ou plusieurs œuvres, prêtes à offrir et/ou décorer tes murs.Lors de l’atelier, je te présenterai les tampons et encres à disposition, ainsi que des modèles pour apprendre à agencer les formes entre elles et créer tout ce que tu as en tête.Tout le matériel est fourni : papier, encre, tampon.Atelier à partir de 5 ans.
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/tamponne-tes-cartes-de-voeux-ou-pas