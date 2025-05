Tamponne ton chef-d’œuvre ! – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 14 mai 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-14 10:30 – 12:00

Gratuit : non 20 € Réservation : optitscoins.fr En famille, Jeune Public, Tout public

Viens créer un chef-d’œuvre avec des tampons. Envie de composer un menu farfelu, une boisson féérique, un jardin imaginaire ou un paysage cosmique ? L’atelier tampon est fait pour toi. Viens créer des œuvres plus ou moins absurdes, loufoques et surtout colorées, inspirées par ton imagination ! Grâce aux nombreuses formes et couleurs à dispositions, tu es libre de composer une ou plusieurs œuvres, prêtes à offrir et/ou décorer tes murs. Te seront présentés tampons et encres, modèles pour apprendre à agencer les formes entre elles et créer tout ce que tu as en tête. Tout le matériel est fourni : papier, encre, tampon. Pense à prendre une chemise cartonnée ou une enveloppe pour ramener tes œuvres à la maison. Atelier pour adultes et enfants à partir de 5 ans.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/