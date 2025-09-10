Tamponne ton marque-page – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Tamponne ton marque-page – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mercredi 10 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-10 10:30 – 12:00

Gratuit : non 30 € le duo 30 € le duo Jeune Public, En famille

Atelier en duo parent-enfant. Venez créer vos marque-pages personnalisés avec des tampons. Laissez vos lectures vous inspirer et créez des marque-pages uniques, à l’image de vos histoires favorites. Grâce aux nombreuses formes et couleurs à dispositions, vous êtes libres de composer ce qui vous passe par la tête. Lors de l’atelier vous seront présentés les tampons et encres à disposition, ainsi que des modèles pour apprendre à agencer les formes entre elles. Tout le matériel est fourni : divers modèles de marque-page, encre, tampon.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/tamponne-ton-marque-page