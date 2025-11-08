TAMUJUNTU – La Merise Trappes

TAMUJUNTU – La Merise Trappes samedi 8 novembre 2025.

Début : 2025-11-08 à 18:00.

LA MERISE PRÉSENTE : TAMUJUNTUTamujuntu, pourrait se traduire ainsi : « on est ensemble », « compte sur moi », « on est frères ». Le projet naît de la rencontre entre Paulo Azevedo et deux de ses interprètes avec des danseurs de Via Katlehong. Un échange se noue dans un moment de convivialité spontanée. Et les voilà connectés par la danse.La suite se passe entre Johannesbourg et Rio, au croisement des danses urbaines et traditionnelles, des deux nations, point de rencontre au-delà des frontières et des cultures. Ainsi se crée un spectacle explosif d’une énergie survoltée au service de la construction du groupe.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78