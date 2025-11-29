TAN MURET SOLIDARITÉ SALLE PIERRE SATGÉ Muret

TAN MURET SOLIDARITÉ SALLE PIERRE SATGÉ Muret samedi 29 novembre 2025.

TAN MURET SOLIDARITÉ

SALLE PIERRE SATGÉ Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

TAN Muret Solidarité organise un marché artisanal solidaire pour venir en soutien au centre médico-socio-éducatif de Tanjombato, banlieue très pauvre d’Antananarivo à Madagascar.

Tous les fonds réunis sont reversés directement au centre et permettent la scolarisation, l’accès aux soins et à un repas à des centaines d’enfants chaque jour.

Ambiance festive musicale

Venez acheter vos cadeaux de Noël, originaux et variés, en provenance de Madagascar, d’Asie, d’Afrique.

Vente de douceurs ou petits gâteaux. .

SALLE PIERRE SATGÉ Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie tanmuret@outlook.fr

English :

TAN Muret Solidarité is organizing a solidarity craft market to support the medico-socio-educational center in Tanjombato, a very poor suburb of Antananarivo in Madagascar.

German :

TAN Muret Solidarité organisiert einen solidarischen Kunsthandwerksmarkt, um das medizinisch-sozialpädagogische Zentrum in Tanjombato, einem sehr armen Vorort von Antananarivo in Madagaskar, zu unterstützen.

Italiano :

TAN Muret Solidarité organizza un mercatino di artigianato solidale a sostegno del centro medico-socio-educativo di Tanjombato, un sobborgo molto povero di Antananarivo, in Madagascar.

Espanol :

TAN Muret Solidarité organiza un mercadillo solidario de artesanía en apoyo del centro médico-socio-educativo de Tanjombato, un suburbio muy pobre de Antananarivo (Madagascar).

