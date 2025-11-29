TAN MURET SOLIDARITÉ SALLE PIERRE SATGÉ Muret
TAN MURET SOLIDARITÉ SALLE PIERRE SATGÉ Muret samedi 29 novembre 2025.
TAN MURET SOLIDARITÉ
SALLE PIERRE SATGÉ Place Léon Blum Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
TAN Muret Solidarité organise un marché artisanal solidaire pour venir en soutien au centre médico-socio-éducatif de Tanjombato, banlieue très pauvre d’Antananarivo à Madagascar.
Tous les fonds réunis sont reversés directement au centre et permettent la scolarisation, l’accès aux soins et à un repas à des centaines d’enfants chaque jour.
Ambiance festive musicale
Venez acheter vos cadeaux de Noël, originaux et variés, en provenance de Madagascar, d’Asie, d’Afrique.
Vente de douceurs ou petits gâteaux. .
SALLE PIERRE SATGÉ Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie tanmuret@outlook.fr
English :
TAN Muret Solidarité is organizing a solidarity craft market to support the medico-socio-educational center in Tanjombato, a very poor suburb of Antananarivo in Madagascar.
German :
TAN Muret Solidarité organisiert einen solidarischen Kunsthandwerksmarkt, um das medizinisch-sozialpädagogische Zentrum in Tanjombato, einem sehr armen Vorort von Antananarivo in Madagaskar, zu unterstützen.
Italiano :
TAN Muret Solidarité organizza un mercatino di artigianato solidale a sostegno del centro medico-socio-educativo di Tanjombato, un sobborgo molto povero di Antananarivo, in Madagascar.
Espanol :
TAN Muret Solidarité organiza un mercadillo solidario de artesanía en apoyo del centro médico-socio-educativo de Tanjombato, un suburbio muy pobre de Antananarivo (Madagascar).
L’événement TAN MURET SOLIDARITÉ Muret a été mis à jour le 2025-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE