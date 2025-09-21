Tan Salé dann tan margoz ! Ancienne Maison de l’ONF L’Étang-Salé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

A l’ancienne maison de l’ONF située en bord de mer à l’Etang-Salé-les-Bains, venez découvrir à la fois notre exposition et le jardin qui va être aménagé. Vous pourrez aussi découvrir de l’extérieur la maison et son architecture remarquable qui abritait les familles des cadres de l’ONF.

Ancienne Maison de l’ONF 25 Rue Roger Payet 97427 Etang-Salé-Les-Bains L’Étang-Salé 97427 La Réunion La Réunion http://www.tivillagetansale.com Dans ce jardin remarquable de l’ancienne maison de l’ONF, l’exposition prendra tout son sens en vous présentant l’histoire du peuplement de l’Étang-Salé.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ti Village Tan Salé