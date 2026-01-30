Tanabata Cie les Arts en tous sens L’Agora médiathèque-centre social Metz

Tanabata Cie les Arts en tous sens

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans Tanabata, il est question, d’attente, d’amour, de naissance.

Une danseuse et une musicienne mêlent leurs corps, leurs souffles et leurs voix pour raconter, en poème et en musique une histoire de naissance.

Un prénom pour exister, des berceuses pour s’endormir, des figures pour se construire, de la poésie pour s’élever…Spectacle à réactions libres, Tanabata s’adresse directement aux bébés dès 3 mois et convoque des souvenirs sensoriels chez leurs aînés. L’envie est de faire vibrer, résonner, rappeler que le monde est un terrain de jeu et que nous avons parfois tendance à l’oublier !

Un temps d’échange et une série d’ateliers à partager avec vos 0-3 ans, en présence de la Maison des Bébés de la Ville de Metz et des institutions culturelles partenaires.Enfants

English :

Tanabata is about waiting, love and birth.

A dancer and a musician combine their bodies, their breath and their voices to tell, in poem and music, a story of birth.

A first name to exist, lullabies to fall asleep to, figures to build, poetry to rise to…A show with free reactions, Tanabata is aimed directly at babies from 3 months and evokes sensory memories in their elders. Our aim is to make the world vibrate, resonate and remind us that the world is a playground, and that we sometimes tend to forget that!

A time of exchange and a series of workshops to share with your 0-3 year olds, in the presence of the Maison des Bébés de la Ville de Metz and partner cultural institutions.

