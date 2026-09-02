Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Tanabata

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-03-24 10:30:00

fin : 2027-03-24 11:15:00

Date(s) :

2027-03-24

Une danseuse et une musicienne mêlent leurs corps, leurs souffles et leurs voix pour raconter, en poème, une histoire de naissance. Spectacle à réactions libres, Tanabata s’adresse directement aux tout-petits, tout en reconnectant à leurs propres sens et souvenirs, les aînés, adultes et enfants qui les accompagnent.

Ça commence par un frisson, une étincelle. Un prénom, puis un corps, qui grandit, petit à petit.

Une peau pour ressentir, des oreilles pour écouter, des yeux pour regarder. Et tout le reste : un prénom pour exister, des berceuses pour s’endormir, des figures pour se construire, de la poésie pour s’élever…

Une danseuse et une musicienne mêlent leurs corps, leurs souffles et leurs voix pour raconter, en poème, une histoire de naissance. Spectacle à réactions libres, Tanabata s’adresse directement aux tout-petits, tout en reconnectant à leurs propres sens et souvenirs, les aînés, adultes et enfants qui les accompagnent.

Sous un ciel de mobiles, tout est en mouvement et invite à quitter les nids douillets en peau de mouton pour entrer dans la danse. .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

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English :

A dancer and a musician blend their bodies, their breaths, and their voices to tell—through poetry—a story of birth. A performance that invites free reactions, *Tanabata* speaks directly to very young children, while also reconnecting the adults and children accompanying them with their own senses and memories.

L’événement Tanabata Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau