TANAK LE BIJOU Toulouse

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

Début : 2026-02-19 21:00:00

fin : 2026-02-19 23:00:00

2026-02-19

Tanak, c’est ce qu’il reste, quand l’orage est passé, quand la vie laisse son lot de sagesse dans les traces du temps. Tanak c’est le juste milieu, qu’on finit par trouver, entre lâcher-prise et sérieux, entre la forêt et la mer.

Tanak c’est l’héritage d’une vie sur les routes, qui sent encore l’écume et le sable des hivers doux de la Méditerranée. Tanak c’est tout cela en musique et plus encore, c’est la vie sur le fil, moitié poète, moitié manouche, moitié galère. 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69

Tanak is what’s left when the storm has passed, when life leaves its share of wisdom in the traces of time. Tanak is the middle ground that we eventually find, between letting go and being serious, between the forest and the sea.

