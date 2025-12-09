TANCREDE – LA SCALA PARIS Paris

TANCREDE Début : 2025-12-09 à 20:00. Tarif : – euros.

TANCREDEDepuis ses premiers pas sur scène, Tancrède cultive avec son public un lien rare : un fil invisible, tissé de confiance, d’émotion et de proximité. Ses chansons, profondément humanistes, nous parlent à hauteur d’âme : elles racontent nos vies, nos doutes, nos joies, et nous rassemblent dans une même vibration.Pour célébrer vingt années de création, Tancrède investira la scène de La Scala lors d’un concert exceptionnel où se conjugueront intensité poétique, élégance, humour et une joie irrésistiblement communicative. Car si ses textes bouleversent par leur délicatesse et leur profondeur, ils étonnent aussi par leur esprit et leur légèreté : on s’émeut, on se reconnaît, et l’on rit.À ses côtés, deux complices majeurs de son parcours : Roland Romanelli, légendaire partenaire de Barbara et réalisateur du premier album de Tancrède, et Rémi Toulon, jazzman inventif et fidèle allié depuis dix ans. Ensemble, ils offriront un voyage vibrant à travers deux décennies de répertoire, des premières chansons aux plus récentes, dans des arrangements raffinés, audacieux et lumineux.Un rendez-vous unique, festif, poétique et intensément vivant.

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75