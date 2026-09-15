Tandem, Hommage à Miles Davis Espaces Pluriels Pau

Informations pratiques

Pau

Tandem, Hommage à Miles Davis

Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Levi Harvey, Piano

Jeremie Lucchese, Saxophone Tenor

Le Tandem de Levi Harvey, piano ( Talent ADAMI 2026 ) et Jérémie Lucchese, saxophone ténor (lauréat du 12ème tremplin Tonnerre de Jazz ) nous présentera leurs compositions et rendront un hommage à Miles Davis. .

Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@tonnerre-de-jazz.com

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English : Tandem, Hommage à Miles Davis

L’événement Tandem, Hommage à Miles Davis Pau a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pau