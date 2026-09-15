Tandem, Hommage à Miles Davis Espaces Pluriels Pau
samedi 3 octobre 2026 · Espaces Pluriels · Pau
Informations pratiques
Pau
Tandem, Hommage à Miles Davis
Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Levi Harvey, Piano
Jeremie Lucchese, Saxophone Tenor
Le Tandem de Levi Harvey, piano ( Talent ADAMI 2026 ) et Jérémie Lucchese, saxophone ténor (lauréat du 12ème tremplin Tonnerre de Jazz ) nous présentera leurs compositions et rendront un hommage à Miles Davis. .
Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@tonnerre-de-jazz.com
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English : Tandem, Hommage à Miles Davis
L’événement Tandem, Hommage à Miles Davis Pau a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pau
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