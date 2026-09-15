UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

Tandem, Hommage à Miles Davis Espaces Pluriels Pau

samedi 3 octobre 2026 · Espaces Pluriels · Pau

Tandem, Hommage à Miles Davis Espaces Pluriels Pau

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espaces Pluriels
Adresse
17 Avenue de Saragosse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
23 23 23 Tarif de base - plein tarif

Pau

Tandem, Hommage à Miles Davis

Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Levi Harvey, Piano
Jeremie Lucchese, Saxophone Tenor

Le Tandem de Levi Harvey, piano ( Talent ADAMI 2026 ) et Jérémie Lucchese, saxophone ténor (lauréat du 12ème tremplin Tonnerre de Jazz ) nous présentera leurs compositions et rendront un hommage à Miles Davis.   .

Espaces Pluriels 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@tonnerre-de-jazz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tandem, Hommage à Miles Davis

L’événement Tandem, Hommage à Miles Davis Pau a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)