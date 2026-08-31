Tandem Scène Nationale Salma, Mon amour Douai

Informations pratiques

Douai

Tandem Scène Nationale Salma, Mon amour

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 20:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-09 2026-11-10

Salma, Mon Amour met en scène la vie d’une riche famille égyptienne dont le destin sombre peu à peu dans le chaos. Une tragédie de l’intime aux prises avec les aveuglements politiques et moraux de notre époque.

Metteur en scène et dramaturge, Ahmed El Attar est l’une des voix du théâtre arabophone contemporain qui porte. Présentés dans de nombreux festivals et théâtres à l’international, ses spectacles explorent avec acuité les mécanismes de la domination sociale et familiale. Dans Salma, Mon Amour, une famille égyptienne aisée s’affaire à organiser un mariage stratégique avec une grande famille industrielle américaine. Mais dans ce monde où priment l’argent et le pouvoir, les ruses et les relations ambiguës viendront tout bouleverser. Tandis que les siens se pressent de protéger leurs intérêts, Salma, jeune femme de la génération Z, est véritablement touchée. Lui apparaissent alors les compromis moraux qui relient sa famille à l’actualité. Sur les réseaux sociaux, les prises de position de la jeune femme la marginalisent ; elle se voit rejetée. En trois actes, ponctués d’intermèdes visuels et musicaux, la pièce installe une tension croissante. À travers l’effondrement de cette famille, Ahmed El Attar signe une fable politique implacable sur l’aveuglement et la responsabilité de chacun face aux drames qui se déroulent sous nos yeux.

Spectacle en arabe et en anglais avec surtitres en français

Salma, Mon Amour met en scène la vie d’une riche famille égyptienne dont le destin sombre peu à peu dans le chaos. Une tragédie de l’intime aux prises avec les aveuglements politiques et moraux de notre époque.

Metteur en scène et dramaturge, Ahmed El Attar est l’une des voix du théâtre arabophone contemporain qui porte. Présentés dans de nombreux festivals et théâtres à l’international, ses spectacles explorent avec acuité les mécanismes de la domination sociale et familiale. Dans Salma, Mon Amour, une famille égyptienne aisée s’affaire à organiser un mariage stratégique avec une grande famille industrielle américaine. Mais dans ce monde où priment l’argent et le pouvoir, les ruses et les relations ambiguës viendront tout bouleverser. Tandis que les siens se pressent de protéger leurs intérêts, Salma, jeune femme de la génération Z, est véritablement touchée. Lui apparaissent alors les compromis moraux qui relient sa famille à l’actualité. Sur les réseaux sociaux, les prises de position de la jeune femme la marginalisent ; elle se voit rejetée. En trois actes, ponctués d’intermèdes visuels et musicaux, la pièce installe une tension croissante. À travers l’effondrement de cette famille, Ahmed El Attar signe une fable politique implacable sur l’aveuglement et la responsabilité de chacun face aux drames qui se déroulent sous nos yeux.

Spectacle en arabe et en anglais avec surtitres en français .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

*Salma, My Love* depicts the life of a wealthy Egyptian family whose fate gradually descends into chaos. An intimate tragedy grappling with the political and moral blindness of our time.

Ahmed El Attar, a director and playwright, is one of the leading voices in contemporary Arabic-language theater. Featured at numerous international festivals and theaters, his productions keenly explore the mechanisms of social and familial domination. In *Salma, My Love*, a wealthy Egyptian family is busy arranging a strategic marriage with a prominent American industrial family. But in this world where money and power reign supreme, schemes and ambiguous relationships will turn everything upside down. While her family rushes to protect their interests, Salma, a young woman of Generation Z, is genuinely moved. She then begins to see the moral compromises that link her family to current events. On social media, the young woman’s stances marginalize her; she finds herself rejected. In three acts, punctuated by visual and musical interludes, the play builds mounting tension. Through the collapse of this family, Ahmed El Attar crafts a relentless political fable about blindness and the responsibility each of us bears in the face of the tragedies unfolding before our eyes.

Performed in Arabic and English with French subtitles

L’événement Tandem Scène Nationale Salma, Mon amour Douai a été mis à jour le 2026-08-31 par Douaisis Agglo Tourisme