Tandem, spectacle jeune public Hangart Marseille 4e Arrondissement

Mercredi 29 octobre 2025 de 14h30 à 15h15. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au HangArt pour découvrir Tandem , un spectacle de danse tout public mêlant humour, poésie et acrobatie. Une création accessible dès 6 ans, qui célèbre la rencontre, la confiance et l’équilibre entre deux corps en mouvement.Enfants

Par la compagnie “Là Haut”

DE ET PART Camille Fiorile et Sophie Huby

TECHNIQUE Amandine Gérome, lumière ; Olivier Rodier, musique

DURÉE 45 min



Deux drôles d’oiseaux se retrouvent, se saluent et dessinent sous nos yeux un récit d’aventure loufoque et sensible. Un pique-nique, une montagne, de la trouille et des élans de joie, des tralalalas, saute, vole et attrape-moi !

Entre rêve et réalité, le voyage se transforme en véritable épreuve d’alpinisme. Jusqu’où ira leur aventure ? Ces deux êtres complices inventent tous les prétextes pour jouer, vibrer ensemble et pousser un grand cri d’amour ! .

Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 69 30

English :

Join us at HangArt to discover Tandem , a dance show for all ages, combining humor, poetry and acrobatics. Accessible to audiences aged 6 and over, it celebrates the meeting, trust and balance between two bodies in motion.

German :

Gehen Sie in den HangArt, um Tandem zu entdecken, eine Tanzaufführung für alle, die Humor, Poesie und Akrobatik miteinander verbindet. Eine Kreation, die ab 6 Jahren zugänglich ist und die Begegnung, das Vertrauen und das Gleichgewicht zwischen zwei Körpern in Bewegung feiert.

Italiano :

Venite ad HangArt per scoprire Tandem , uno spettacolo di danza per tutte le età che unisce umorismo, poesia e acrobazie. Lo spettacolo, accessibile ai bambini dai 6 anni in su, celebra l’incontro, la fiducia e l’equilibrio tra due corpi in movimento.

Espanol :

Venga a HangArt a descubrir Tandem , un espectáculo de danza para todas las edades que combina humor, poesía y acrobacia. El espectáculo, accesible a niños a partir de 6 años, celebra el encuentro, la confianza y el equilibrio entre dos cuerpos en movimiento.

