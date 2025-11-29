Tang Trev chante Nic Cave Bar chez Cathy Penmarch
Bar chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Nous découvrons le chanteur du groupe de punk rock Spernot dans un tout autre registre ! Plus calme, mieux habillé, assis presque sagement derrière un piano, Tanguy explore l’univers sombre et poétique de Nick Cave, l’un des plus grands artistes de la scène rock alternative. En piochant parmi 50 ans de carrière de l’artiste australien, Tanguy revisite une sélection de ses titres emblématiques dans un format piano/voix.
Réservation obligatoire. Libre participation. .
Bar chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
