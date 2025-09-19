TANGO ARGENTIN Saint-Martin-de-l’Arçon

TANGO ARGENTIN Saint-Martin-de-l’Arçon vendredi 13 février 2026.

TANGO ARGENTIN

Salle de la mairie Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Initiez-vous au tango argentin à St Martin de l’Arçon avec Pedro & Laurina. Cours mensuels ouverts à tous, en solo ou en couple. Une approche sensible fondée sur la connexion, la conscience corporelle et la musicalité. 4 niveaux débutants, intermédiaires, pratiques.

L’association Art Son Caroux vous invite à découvrir le tango argentin à St Martin de l’Arçon, lors de cours mensuels animés par Pedro & Laurina.

Cette danse de l’écoute et du lien se transmet ici à travers une approche fondée sur la connexion, la conscience corporelle et la musicalité.

Les séances sont ouvertes à tous, en couple ou en individuel, et se déclinent en quatre phases horaires cours débutants, petite pratique, cours intermédiaires et pratique libre.

Un moment de partage et d’expression, accessible et chaleureux, pour explorer le tango dans sa richesse humaine et artistique. .

Salle de la mairie Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 50 89 65 64

English :

Introduce yourself to Argentine tango in St Martin de l?Arçon with Pedro & Laurina. Monthly classes open to all, solo or couples. A sensitive approach based on connection, body awareness and musicality. 4 levels: beginners, intermediate, practical.

German :

Lernen Sie den argentinischen Tango in St Martin de l’Arçon bei Pedro & Laurina kennen. Monatliche Kurse, die für alle offen sind, ob allein oder als Paar. Ein sensibler Ansatz, der auf Verbindung, Körperbewusstsein und Musikalität beruht. 4 Niveaus: Anfänger, Mittelstufe, Praxis.

Italiano :

Imparate il tango argentino a St Martin de l’Arçon con Pedro e Laurina. Corsi mensili aperti a tutti, da soli o in coppia. Un approccio sensibile basato sulla connessione, la consapevolezza del corpo e la musicalità. 4 livelli: principianti, intermedi, pratici.

Espanol :

Aprenda tango argentino en St Martin de l’Arçon con Pedro y Laurina. Clases mensuales abiertas a todos, solos o parejas. Un enfoque sensible basado en la conexión, la conciencia corporal y la musicalidad. 4 niveles: principiante, intermedio, práctico.

L’événement TANGO ARGENTIN Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC