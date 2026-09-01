TANGO AU MUSÉE DE LODÈVE Lodève
samedi 19 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
TANGO AU MUSÉE DE LODÈVE
1 place Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tango au musée, une initiation au tango pour découvrir cette danse d’improvisation, puis démonstration dans les salles.
15h : initiation au Tango dans la salle d’animation du musée pour découvrir cette danse d’improvisation que l’on écrit à deux. Avec Claire et Nicolas de La Lodevista tango club.
16h30 : les tangueros déambulent dans le musée et animent les expositions de leurs danses enivrantes. Spectacle final dans le hall du musée avec une démonstration de Claire et Nicolas de La Lodevista tango club.
Gratuit
SANS RÉSERVATION .
1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 52 04 42 81 claireynicolastango@gmail.com
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English : TANGO AU MUSÉE DE LODÈVE
« Tango at the Museum, » an introduction to tango to help you discover this improvisational dance, followed by a demonstration in the exhibition halls.
L’événement TANGO AU MUSÉE DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-09-08 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC
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