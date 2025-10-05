TOM BALDETTI – SALLE BLEUE Palavas Les Flots

TOM BALDETTI – SALLE BLEUE Palavas Les Flots dimanche 21 décembre 2025.

TOM BALDETTI Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION EN ACCORD AVEC CA VA OU QUOI ET MIC DROP PRESENTENT : TOM BOLDETTITOM BALDETTI – TOME 1 – PITCHTom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.PS : prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer.

SALLE BLEUE Avenue Abbé Brocardi 34250 Palavas Les Flots 34