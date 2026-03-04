TANGO CARNÉ, Département du Loiret,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Spectacle burlesque tout public.
Spectacle musical, dansant, savant et décalé qui évoque la grande histoire du Tango Argentin, de ses origines à nos jours.

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Loup BAQUET