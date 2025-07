Tango danza contacto Saint-Estèphe

Tango danza contacto Saint-Estèphe samedi 12 juillet 2025.

Tango danza contacto

étang Saint-Estèphe Dordogne

Début : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

Pour débutants et non danseurs, curieuxnsouhaitant découvrir ou redécouvrir le tango argentin. Pour petits (à partir de 6 ans) et grands. Sur réservation.

étang Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 26 59 21

English : Tango danza contacto

For beginners and non-dancers alike, and for those who want to discover or rediscover Argentine tango. For children (aged 6 and over) and adults. Reservations required.

German : Tango danza contacto

Für Anfänger und Nichttänzer, Neugierige, die den argentinischen Tango entdecken oder wiederentdecken möchten. Für Kinder (ab 6 Jahren) und Erwachsene. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Per principianti e non ballerini, o per chi vuole scoprire o riscoprire il tango argentino. Per bambini (a partire dai 6 anni) e adulti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Tango danza contacto

Para principiantes y no bailarines, o para aquellos que quieran descubrir o redescubrir el tango argentino. Para niños (a partir de 6 años) y adultos. Reserva obligatoria.

