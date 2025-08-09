Tango d’été Mulhouse

Tango d’été Mulhouse samedi 23 août 2025.

Tango d’été

7 avenue du Maréchal Foch Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23 23:00:00

Date(s) :

2025-08-23

C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de tango argentin pour danser sous les arbres à la nuit tombante. Événement organisé par Marc Anstett avec l’appui de « la Compagnie des Autres ».

Pour les passionnés de tango argentin, c’est un rendez-vous incontournable pour danser sous les arbres à la nuit tombante. 0 .

7 avenue du Maréchal Foch Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 73 05 09

English :

It’s the place to be for Argentinian tango enthusiasts, dancing under the trees at dusk. Event organized by Marc Anstett with the support of « la Compagnie des Autres ».

German :

Dies ist der unumgängliche Treffpunkt für Liebhaber des argentinischen Tangos, um bei Einbruch der Dunkelheit unter den Bäumen zu tanzen. Veranstaltung organisiert von Marc Anstett mit der Unterstützung von « La Compagnie des Autres ».

Italiano :

Questo è il posto giusto per gli appassionati di tango argentino per ballare tutta la notte sotto gli alberi. Evento organizzato da Marc Anstett con il supporto de « la Compagnie des Autres ».

Espanol :

Los amantes del tango argentino podrán bailar toda la noche bajo los árboles. Evento organizado por Marc Anstett con el apoyo de « la Compagnie des Autres ».

L’événement Tango d’été Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace