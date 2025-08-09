Tango d’été Mulhouse
Tango d’été Mulhouse samedi 23 août 2025.
Tango d’été
7 avenue du Maréchal Foch Mulhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-08-23 19:00:00
fin : 2025-08-23 23:00:00
2025-08-23
C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de tango argentin pour danser sous les arbres à la nuit tombante. Événement organisé par Marc Anstett avec l’appui de « la Compagnie des Autres ».
7 avenue du Maréchal Foch Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 73 05 09
English :
It’s the place to be for Argentinian tango enthusiasts, dancing under the trees at dusk. Event organized by Marc Anstett with the support of « la Compagnie des Autres ».
German :
Dies ist der unumgängliche Treffpunkt für Liebhaber des argentinischen Tangos, um bei Einbruch der Dunkelheit unter den Bäumen zu tanzen. Veranstaltung organisiert von Marc Anstett mit der Unterstützung von « La Compagnie des Autres ».
Italiano :
Questo è il posto giusto per gli appassionati di tango argentino per ballare tutta la notte sotto gli alberi. Evento organizzato da Marc Anstett con il supporto de « la Compagnie des Autres ».
Espanol :
Los amantes del tango argentino podrán bailar toda la noche bajo los árboles. Evento organizado por Marc Anstett con el apoyo de « la Compagnie des Autres ».
