Tango en fête Rue des Autours Champniers

Tango en fête Rue des Autours Champniers vendredi 8 août 2025.

Tango en fête

Rue des Autours Le Bourg Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-08

3 jours de tango, plus de 20 heures de milonga, 2 DJs d’exception…

Une performance artistique inédite autour du tango !

.

Rue des Autours Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 25 36 69 16tangofeliz@gmail.com

English :

3 days of tango, over 20 hours of milonga, 2 exceptional DJs…

An unprecedented artistic performance based on tango!

German :

3 Tage Tango, mehr als 20 Stunden Milonga, 2 außergewöhnliche DJs…

Eine völlig neue künstlerische Leistung rund um den Tango!

Italiano :

3 giorni di tango, oltre 20 ore di milonga, 2 DJ d’eccezione…

Una performance artistica senza precedenti basata sul tango!

Espanol :

3 días de tango, más de 20 horas de milonga, 2 DJ excepcionales…

¡Un espectáculo artístico sin precedentes en torno al tango!

L’événement Tango en fête Champniers a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême