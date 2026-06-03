Tango en trio La Crypte Lagorce Mardi 14 juillet, 21h00

Ce lieu singulier, à la fois intime et chargé de mystère, devient le théâtre idéal d’un tango retrouvé, proche, presque murmuré, comme une confidence partagée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-14T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-14T23:00:00.000+02:00

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La Crypte Place de l’Église, 07150 Lagorce Lagorce



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