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Tango en trio La Crypte Lagorce

Tango en trio La Crypte Lagorce

Tango en trio La Crypte Lagorce mardi 14 juillet 2026.

Lieu : La Crypte

Adresse : Place de l'Église, 07150 Lagorce

Ville : Lagorce

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tango en trio La Crypte Lagorce Mardi 14 juillet, 21h00

Ce lieu singulier, à la fois intime et chargé de mystère, devient le théâtre idéal d’un tango retrouvé, proche, presque murmuré, comme une confidence partagée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T23:00:00.000+02:00

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La Crypte Place de l’Église, 07150 Lagorce Lagorce


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