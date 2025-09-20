Tango libre au château : visite théâtrale en déambulation Château Laurens Agde

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Visite-spectacle en déambulation pour découvrir le monument au rythme du tango argentin.

Accompagnée par la danseuse et chorégraphe Lory Pérez (Barcelone), une troupe de danseurs et comédiens donnera vie à une forme hybride de spectacle, inspirée d’une architecture de fête imaginée au début du XXᵉ siècle.

Entre réceptions élégantes et goût des voyages, le château Laurens vous invite à une expérience unique à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Château Laurens Avenue Raymond Pitet, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 09 71 00 53 00 https://chateaulaurens-agde.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaulaurens-agde.fr/billetterie »}] Villa-palais aux allures de temple antique, le château Laurens est un témoignage unique de l’Art nouveau méridional. Imaginé par un Agathois de 25 ans, cette villa inscrite au titre des Monuments historiques, édifiée vers 1900, est un manifeste de l’art de vivre à la Belle Époque. Ses décors extravagants et son mobilier exceptionnel conjuguent des influences égyptiennes, gréco-romaines et orientales.

Au terme de 10 ans de travaux de restauration, le plus grand chantier de la région Occitanie, ce monument dévoile aujourd’hui une œuvre d’art total, intimement liée à son propriétaire, esthète et voyageur passionné.

Embarquez pour un voyage onirique !

Journées européennes du patrimoine 2025

