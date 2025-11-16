Tango Traditionnel organisé par la Calécite du Grès Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès
Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 17h30. Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
La Calécita du Grés organise son après-midi Tango Traditionnel à la Salle Louis Lèbre
Pratique La Bailarina Musique traditionnelle adaptée, toutes périodes, sono professionnelle. Dj Jl Cornille .
Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 09 82 08 lacalecitadugres@gmail.com
English :
La Calécita du Grés organises its Traditional Tango afternoon at the Salle Louis Lèbre
German :
Die Calécita du Grés organisiert ihren traditionellen Tangonachmittag im Saal Louis Lèbre.
Italiano :
La Calécita du Grés organizza il suo pomeriggio di tango tradizionale alla Salle Louis Lèbre
Espanol :
La Calécita du Grés organiza su tarde de Tango Tradicional en la Sala Louis Lèbre
