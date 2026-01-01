Tango Traditionnel organisé par la Calécite du Grès Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès

Tango Traditionnel organisé par la Calécite du Grès

Dimanche 18 janvier 2026 de 14h30 à 17h30. Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La Calécita du Grés organise son après-midi Tango Traditionnel à la Salle Louis Lèbre

Pratique La Bailarina Musique traditionnelle adaptée, toutes périodes, sono professionnelle. Dj Jl Cornille .

Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 09 82 08 lacalecitadugres@gmail.com

English :

La Calécita du Grés organises its Traditional Tango afternoon at the Salle Louis Lèbre

