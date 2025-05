TANGO, « Une après-midi à Buenos Aires » – Bourges, 18 mai 2025 16:30, Bourges.

Cher

TANGO, « Une après-midi à Buenos Aires » Bourges

Une après-midi à Buenos Aires au Théâtre Saint-Bonnet

Partez pour un voyage envoûtant au cœur de l’Argentine à travers ses rythmes traditionnels, sa poésie et l’intensité du tango. La pianiste Lucia Abonizio et le chanteur Gilles San Juan vous feront découvrir les œuvres profondes de compositeurs emblématiques comme Ginastera ou Astor Piazzolla. 20 .

1 Boulevard Georges Clemenceau

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 00 70 86

English :

An afternoon in Buenos Aires at the Théâtre Saint-Bonnet

German :

Ein Nachmittag in Buenos Aires im Theater Saint-Bonnet

Italiano :

Un pomeriggio a Buenos Aires al Théâtre Saint-Bonnet

Espanol :

Una tarde en Buenos Aires en el Théâtre Saint-Bonnet

