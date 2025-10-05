Tangos Marginales Cholet

Tangos Marginales Cholet dimanche 5 octobre 2025.

Tangos Marginales

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 18:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Duo, trio, quartet, orchestre… le pianiste argentin Gerardo Jerez Le Cam s’est frotté à tous les formats. Un pied dans le classique et l’autre dans le tango (des collaborations avec Gotan Project, Mosalini, Osvaldo Caló…), il joue sur de nombreuses scènes et festivals. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

