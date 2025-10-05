Tangos Marginales Cholet
Tangos Marginales Cholet dimanche 5 octobre 2025.
Tangos Marginales
13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 18:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Duo, trio, quartet, orchestre… le pianiste argentin Gerardo Jerez Le Cam s’est frotté à tous les formats. Un pied dans le classique et l’autre dans le tango (des collaborations avec Gotan Project, Mosalini, Osvaldo Caló…), il joue sur de nombreuses scènes et festivals. .
13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr
