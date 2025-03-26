TANGUY PASTUREAU – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

TANGUY PASTUREAU Début : 2026-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

CHRISTOPHE MEILLAND PRÉSENTE : TANGUY PASTUREAUA la demande de Tanguy Pastureau et en raison d’une prolongation de sa tournée, la date du 16 janvier 2026 à 20h00 à la Bourse du Travail doit être reportée au 09 octobre 2026 à 20h00 à la Bourse du Travail.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/08/25.

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69