TANGUY PASTUREAU – C.C. YVES FURET La Souterraine vendredi 17 octobre 2025.

CCYF – CENTRE YVES FURET PRÉSENTE : TANGUY PASTUREAUTitre Spectacle : Tanguy PastureauUn monde hostile (Pour un cœur tendre)En 2018, Tanguy Pastureau monte pour la première fois sur scène avec son spectacle « N’est pas Célèbre ». Grâce à ses apparitions à la radio et à la télévision depuis plus de 15 ans (RTL, France Inter…), il a su fidéliser son public (Essentiellement féminin !) qui aura le plaisir de le retrouver pour son nouveau spectacle. Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures. Pour rire malgré tout dans ce « Monde Hostile ».

C.C. YVES FURET Avenue de la Liberte 23300 La Souterraine 23