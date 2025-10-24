TANGUY PASTUREAU – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen

TANGUY PASTUREAU Début : 2026-02-20 à 20:30. Tarif : – euros.

ATTENTION CE SHOW NE SE JOUE PAS AU THEATRE A L’OUEST ! Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures. Pour rire malgré tout dans ce Monde Hostile .

CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14