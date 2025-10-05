TANGUY PASTUREAU – ESPACE BREMONTIER Ares

vendredi 12 décembre 2025.

Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Bien connu pour ses chroniques, parfois tendres, parfois au vitriol, sur France Inter dans La Bande originale, l’humoriste propose un spectacle où se mêlent actualité et souvenirs personnels.Contrairement à beaucoup de ses « collègues », il écrit seul ses textes, et les restitue avec cette locution reconnaissable entre toutes.Et il partage alors tout ce qui l’énerve : les jeunes qui s’appellent frères , les doudounes sans manche (un de ses chevaux de bataille !) ou encore les couverts en bois…Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible.Parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, il se livre sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans.Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il monte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures.Pour rire malgré tout, dans ce « Monde Hostile ».

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33