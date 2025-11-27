TANGUY PASTUREAU – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

TANGUY PASTUREAU Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures. Pour rire malgré tout dans ce Monde Hostile .Actus : Son premier roman « Navarre » est disponible partout / Du lundi au jeudi à 12h10 dans La Bande Originale sur France Inter. PMR, groupe, CE : paul@republic-corner.fr

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86