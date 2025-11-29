TANGUY PASTUREAU – L’ENTREPOT Le Haillan

TANGUY PASTUREAU – L’ENTREPOT Le Haillan samedi 29 novembre 2025.

TANGUY PASTUREAU Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

UN MONDE HOSTILE (POUR UN CŒUR TENDRE)Menaces de mort sur les réseaux sociaux, agressivité dans les rapports humains, coups de couteaux qui partent à tort et à travers, harcèlement scolaire et vente libre des doudounes sans manches : le monde est hostile.Tanguy Pastureau le sait, et il tente de se blinder face au déferlement de haine. Seulement, c’est un homme sensible, au cœur de beurre demi-sel.Et si finalement, cette fragilité le plaçait d’office dans la bonne équipe ? Celle des gens qui doutent.En accord avec Christophe Meilland

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33