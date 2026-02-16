TANGUY PASTUREAU SALLE DES SAULNIÈRES Les Saulnières Le Mans
TANGUY PASTUREAU SALLE DES SAULNIÈRES Les Saulnières Le Mans samedi 4 avril 2026.
TANGUY PASTUREAU SALLE DES SAULNIÈRES
Les Saulnières 239 avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 21:00:00
fin : 2026-04-04 22:30:00
Date(s) :
2026-04-04
.
Les Saulnières 239 avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TANGUY PASTUREAU SALLE DES SAULNIÈRES Le Mans a été mis à jour le 2026-02-16 par CDT72