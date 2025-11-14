TANGUY PASTUREAU UN MONDE HOSTILE POUR UN CŒUR TENDRE Carcassonne

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures. Pour rire malgré tout dans ce Monde Hostile .

Durée 1h20

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Behind the jokes used as protection and the disillusionment assumed, Tanguy Pastureau is a sensitive man. A man who, because he?s old enough to take stock, opens up for the first time about his childhood, between boredom, bullying and life without screens. To repair the damaged little boys and girls we all are, but also the man he is today, struggling with Internet haters, he returns to the stage to try to find common ground and heal the cracks. To laugh despite everything in this « Hostile World ».

Running time: 1h20

German :

Hinter den Witzen, die als Schutz benutzt werden, und einer angenommenen Desillusionierung ist Tanguy Pastureau ein sensibler Mann. Ein Mann, der, weil er alt genug ist, um eine Bilanz zu ziehen, zum ersten Mal über seine Kindheit zwischen Langeweile, Mobbing in der Schule und einem Leben ohne Bildschirme Auskunft gibt. Um die geschundenen kleinen Mädchen und Jungen, die wir alle sind, aber auch den Mann, der er heute ist und der sich mit den Internet-Hassern herumschlagen muss, zu reparieren, geht er wieder auf die Bühne und versucht, Gemeinsamkeiten zu finden und Risse zu heilen. Um trotz allem in dieser « Feindlichen Welt » zu lachen.

Dauer: 1h20

Italiano :

Dietro gli scherzi usati come protezione e la disillusione assunta, Tanguy Pastureau è un uomo sensibile. Un uomo che, essendo abbastanza grande per fare un bilancio, si apre per la prima volta sulla sua infanzia, un periodo di noia, bullismo e vita senza schermi. Per guarire i bambini e le bambine ammaccati che siamo tutti, ma anche l’uomo che è oggi, alle prese con gli haters di Internet, torna sul palco per cercare di trovare un terreno comune e sanare le crepe. Per ridere nonostante tutto in questo « Mondo ostile ».

Durata: 1 ora e 20 minuti

Espanol :

Detrás de las bromas utilizadas como protección y de la desilusión asumida, Tanguy Pastureau es un hombre sensible. Un hombre que, porque ya es mayor para hacer balance, se abre por primera vez sobre su infancia, una época de aburrimiento, acoso escolar y una vida sin pantallas. Para sanar a los niños y niñas magullados que todos somos, pero también al hombre que es hoy, luchando contra los haters de Internet, vuelve a los escenarios para intentar encontrar puntos en común y sanar las grietas. Para reír a pesar de todo en este « Mundo Hostil ».

Duración: 1 hora 20 minutos

