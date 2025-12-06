Tanguy Pastureau Un monde hostile (pour un cœur tendre)

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Samedi 6 décembre 2025

20h30 Palais des Congrès Salle Ravel

Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures. Pour rire malgré tout dans ce « Monde Hostile ». .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tanguy Pastureau Un monde hostile (pour un cœur tendre) Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2024-09-16 par Laury LEPRETRE