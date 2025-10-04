Tanguy Tolila Ligne de vie Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Sensible aux matières et au relief, l’artiste plasticien amoureux du papier, chine dans les brocantes de vielles cartes d’état-major ou d’anciens livres aux reliures de tissu ou de cuir. De ces objets, il fait surgir trames et lignes de force, créant des oeuvres au dépouillement lumineux et méditatif.

Informations pratiques

Exposition visible aux heures d’ouvertures de la médiathèque.

Visite express le 25 octobre à 11h.. .

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

