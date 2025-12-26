Tania Dutel Argentré-du-Plessis

Tania Dutel

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, spectacle humour de Tania Dutel le vendredi 6 mars à 20h30.

En toute transparence, je vais te parler de mes peurs, de mon corps, et de ces trucs qu’on aurait dû m’expliquer plus tôt. Et puis, il y a cette histoire d’écureuil. Oui, il fallait que je te la raconte. Je préfère ne pas en dire trop…

Un conseil s’il y a un quelconque manque de communication, évite de venir avec tes parents. Sache que ce spectacle, comme les précédents, est déconseillé aux moins de 16 ans. Car oui, ça va parler de sexe, tu le sais, puisque même si tu ne m’as encore jamais vue sur scène, mes passages de stand-up circulent sur les internets depuis 2016, et les indices sont partout.

Tout public.

A partir de 16 ans.

Durée 50 min

De 9 € à 21 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

