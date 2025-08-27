Tania Dutel – Nouveau spectacle Cité des Congrès Nantes

Tania Dutel – Nouveau spectacle Cité des Congrès Nantes samedi 14 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 –

Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/tania-dutel.html Tout public, Adulte

One woman show Après un premier spectacle diffusé sur Netflix en 2019 dans la série Humoristes du monde, et un second, « Les Autres », enregistré pour Canal+ en 2024, Tania Dutel est de retour avec un tout nouveau spectacle. En toute transparence, je vais te parler de mes peurs, de mon corps, et de ces trucs qu’on aurait dû m’expliquer plus tôt. Et puis, il y a cette histoire d’écureuil. Oui, il fallait que je te la raconte. Je préfère ne pas en dire trop… Un conseil : s’il y a un quelconque manque de communication, évite de venir avec tes parents. Sache que ce spectacle, comme les précédents, est déconseillé aux moins de 16 ans. Car oui, ça va parler de sexe, tu le sais, puisque même si tu ne m’as encore jamais vue sur scène, mes passages de stand-up circulent sur les internets depuis 2016, et les indices sont partout. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/tania-dutel.html