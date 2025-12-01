TANIA DUTEL LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

TANIA DUTEL

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 37 EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Tania Dutel est de retour avec son tout nouveau spectacle.

Je vais être honnête avec toi, cher public je vais parler de mes peurs, de mon corps, et de ces trucs qu’on aurait dû m’expliquer plus tôt. Ah, et il y a cette histoire d’écureuil, mais je vais garder un peu de mystère.

Petite note si tu as un souci avec la communication, évite de venir avec tes parents. Ce spectacle, comme les précédents, est déconseillé aux moins de 16 ans. Tu t’en doutes, ça parle de sexe, et mes vidéos de stand-up circulent sur Internet depuis 2016, donc les indices sont là. 32 .

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Tania Dutel is back with a brand new show.

German :

Tania Dutel ist mit ihrer brandneuen Show zurück.

Italiano :

Tania Dutel è tornata con un nuovo spettacolo.

Espanol :

Tania Dutel está de vuelta con un nuevo espectáculo.

L’événement TANIA DUTEL Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE