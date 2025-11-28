TANIA MARGARIT 5TET Carcassonne
TANIA MARGARIT 5TET
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
2025-11-28
Née dans une famille de musiciens, Tania a commencé la musique à l’âge de 7 ans et la scène dès 14 ans. Chanteuse du groupe vocal Les Grandes Gueules pendant plus de 10 ans, elle a participé à 2 albums sortis chez Sony Music Les exercices de style et Poéziques et à de nombreuses tournées en France, en Europe et en Asie. Mais ce qui nous épate, c’est qu’elle est capable de tout chanter avec une souplesse extraordinaire, ce qui transforme sa musique en voyage étonnant !
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 78 84 02 02 projets@carcajazz.org
English :
Born into a family of musicians, Tania took up music at the age of 7 and began performing on stage at the age of 14. Singer with the vocal group Les Grandes Gueules for over 10 years, she has taken part in 2 albums released by Sony Music, « Les exercices de style » and « Poéziques », and has toured extensively in France, Europe and Asia. But what amazes us is that she can sing anything with extraordinary flexibility, transforming her music into an astonishing journey!
German :
Tania wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren und begann im Alter von 7 Jahren mit der Musik und ab 14 mit der Bühne. Sie war über 10 Jahre lang Sängerin der Vokalgruppe Les Grandes Gueules und hat an zwei bei Sony Music erschienenen Alben « Les exercices de style » und « Poéziques » sowie an zahlreichen Tourneen in Frankreich, Europa und Asien teilgenommen. Was uns jedoch verblüfft, ist, dass sie alles mit einer außergewöhnlichen Geschmeidigkeit singen kann, was ihre Musik in eine erstaunliche Reise verwandelt!
Italiano :
Nata in una famiglia di musicisti, Tania ha iniziato a suonare all’età di 7 anni e a esibirsi sul palco all’età di 14 anni. Cantante del gruppo vocale Les Grandes Gueules per oltre 10 anni, ha partecipato a due album pubblicati da Sony Music, « Les exercices de style » e « Poéziques », e ha effettuato numerose tournée in Francia, Europa e Asia. Ma ciò che ci stupisce è che può cantare qualsiasi cosa con straordinaria flessibilità, trasformando la sua musica in un viaggio sorprendente!
Espanol :
Nacida en el seno de una familia de músicos, Tania empezó a tocar música a los 7 años y a actuar en los escenarios a los 14 años. Cantante del grupo vocal Les Grandes Gueules desde hace más de 10 años, ha participado en 2 álbumes publicados por Sony Music, « Les exercices de style » y « Poéziques », y ha realizado numerosas giras por Francia, Europa y Asia. Pero lo que nos sorprende es que puede cantar cualquier cosa con una flexibilidad extraordinaria, ¡convirtiendo su música en un viaje asombroso!
