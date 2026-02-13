Tania Margarit 5tet – Tribute to Jazz Singers, Le Nautilus, Perpignan

Tania Margarit 5tet – Tribute to Jazz Singers Mardi 17 février, 20h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Tania Margarit 5tet – Tribute to Jazz Singers

Hommage aux grandes chanteuses de Jazz

Avec cette formation en 5tet, Tania Margarit a choisi de rendre hommage aux

chanteuses de jazz qui ont marqué les 7 dernières décennies, mais aussi son

propre parcours de musicienne. Avec tout d’abord les grandes interprètes du

blues et du swing telles qu’Etta James ou Ella Fitzgérald, le groupe revisite les

chanteuses/musiciennes/compositrices qui ont laissé leurs empreintes au fil des

années. De Nina Simone à Espéranza Spalding, en passant par Youn Sun Nah

ou Cyrille Aimée, Tania Margarit et son groupe vous emmènent avec beaucoup

d’émotion et de virtuosité dans un voyage à travers le temps, les styles, et

l’évolution de la femme dans le jazz.

Lien video :

https://www.youtube.com/watch?v=HFy_zEsd0pc

Tania Margarit (Chant)

Gérald Chateauzel (Basse)

Alex Augé (Saxophones)

Romain Jussiaume (Piano)

Hervé Chiquet (Batterie)

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Concert Jazz vocal Tania Margarit (Chant), Gérald Chateauzel (Basse), Alex Augé (Saxophones), Romain Jussiaume (Piano), Hervé Chiquet (Batterie) jazz concert