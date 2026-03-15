Tania Saleh New Morning Paris

Pour sa première performance parisienne au New Morning autour de son dernier album « Fragile », Tania Saleh transforme l’émotion en paysages sonores délicats mais puissants sur des titres d’une grande richesse narrative : une voix singulière, une écriture artistique puissante et une présence scénique captivante.

Libanaise aux inspirations multiples, auteure compositrice-interprète et artiste visuelle, Tania Saleh s’impose depuis trois décennies comme une voix essentielle de la scène alternative arabe, elle a construit une discographie singulière et poétique, des chansons originales, pour la plupart écrites et composées par l’artiste, qui revisitent l’héritage musical arabe en le croisant avec le folk, le rock alternatif, le jazz, l’électro et les sonorités contemporaines.

Une voix singulière, une écriture artistique puissante et une présence scénique captivante.

Le dimanche 19 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

29,70 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T20:00:00+02:00_2026-04-19T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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