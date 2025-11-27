Tankus

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les anglais de Tankus (ex- Tankus The Henge) bâtissent petit à petit leur légende à coups de prestations scéniques survitaminées. L’univers éclectique du groupe mêle rock’n’roll, funk et jazz de la Nouvelle Orléans. Emmené sur scène par la fougue du charismatique Jaz Delorean, tantôt pianiste, chanteur et acrobate sur son instrument, Tankus marque les esprits en live dans un véritable cabaret rock bastringue. Cap sur leur nouvel album qui sortira en octobre 2025, à découvrir de toute urgence sur scène ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Tankus

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tankus Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par LA LUCIOLE