Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye, au cœur de la mémoire du fer

Église Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Nichée au cœur de la Puisaye, Tannerre-en-Puisaye dévoile un patrimoine riche où se mêlent histoire rurale, traditions anciennes et mémoire industrielle. Autour de son église, de ses anciennes maisons et de ses chemins bordés de nature, le village raconte la vie des générations qui ont façonné ce territoire depuis le Moyen Âge. Tannerre conserve aussi l’empreinte de son passé lié au travail du fer, visible à travers l’impressionnant site du ferrier. Une visite guidée animée par Béatrice Kerfa, guide conférencière, entre patrimoine, nature et histoire vivante de la Puisaye. .

Église Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

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English : Tannerre-en-Puisaye, au cœur de la mémoire du fer

L’événement Tannerre-en-Puisaye, au cœur de la mémoire du fer Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !