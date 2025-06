« Tant bien que mal » Compagnie MMM… parvis de la salle polyvalente, Goetzenbruck Goetzenbruck 4 juillet 2025 21:00

« Tant bien que mal » Compagnie MMM… Vendredi 4 juillet, 21h00 parvis de la salle polyvalente, Goetzenbruck moselle

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T21:00:00 – 2025-07-04T22:30:00

Fin : 2025-07-04T21:00:00 – 2025-07-04T22:30:00

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur, brusquement, les membres de cette famille. Une histoire où l’on apprend à se dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat. Dans cet élan, ces enfants unis font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal

Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène, et portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués.

En coproduction avec : la Scène Nationale d’Albi – le Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan – l’Archipel Scène Conventionnée de Granville – l’Association les 3 aiRes (Ruffec, Rouillac et La Rochefoucauld).

Partenariat et soutiens : OARA Nouvelle-Aquitaine – DRAC Nouvelle-Aquitaine – Théâtre de la Maison du Peuple à Millau – Maison Maria Casarès à Alloue – Ville du Taillan Médoc – Festival l’Eté de Vaour

parvis de la salle polyvalente, Goetzenbruck rue d’ingwiller Goetzenbruck 57620 moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « reservation@halle-verriere.fr »}]

Spectacle organisé dans le cadre du Festival « Il été une fois présenté par la Compagnie MMM… intitulé « Tant bien que mal » Théâtre seul en scène